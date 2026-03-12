https://ria.ru/20260312/nato-2080289288.html
США работают над снижением риска конфликта Европы и России, заявили в НАТО
США работают над снижением риска конфликта Европы и России, заявили в НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
США работают над снижением риска конфликта Европы и России, заявили в НАТО
Соединенные Штаты работают над снижением риска прямого столкновения Европы с Россией, утверждает верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами... РИА Новости, 12.03.2026
США работают над снижением риска конфликта Европы и России, заявили в НАТО
Гринкевич: США работает над восстановлением стабильности между Европой и Россией