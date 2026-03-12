Рейтинг@Mail.ru
17:57 12.03.2026
США работают над снижением риска конфликта Европы и России, заявили в НАТО
в мире, россия, европа, сша, владимир путин, нато
Гринкевич: США работает над восстановлением стабильности между Европой и Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisФлаги НАТО и США
Флаги НАТО и США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Флаги НАТО и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над снижением риска прямого столкновения Европы с Россией, утверждает верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"Европейское командование США работает совместно с нашими партнерами над восстановлением условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и снижением риска конфликта между Россией и Европой", - сказал Гринкевич в ходе слушаний в сенате США.
При этом он добавил, что стабилизация отношений между Россией и Европой осложняется тем, что европейские страны считают Москву "экзистенциальной угрозой".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Главком НАТО заявил, что Россия сохраняет потенциал для создания угроз США
Вчера, 17:53
 
