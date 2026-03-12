Рейтинг@Mail.ru
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/nato-2080277726.html
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО
США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на текущую военную операцию в Иране, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:12:00+03:00
2026-03-12T17:12:00+03:00
в мире
сша
киев
иран
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
https://ria.ru/20260312/tramp-2080133376.html
сша
киев
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, иран, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Киев, Иран, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО

Гринкевич: операция США в Иране не повлияла на поставки оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на текущую военную операцию в Иране, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
"Что касается поставок, я бы сказал следующее: мы продолжаем поставлять боеприпасы на Украину", - сказал Гринкевич в ходе слушаний в сенате США.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ
Вчера, 09:19
 
В миреСШАКиевИранНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала