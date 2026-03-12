https://ria.ru/20260312/nato-2080277726.html
Операция в Иране не повлияла на поставки оружия Киеву, заявил главком НАТО
США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на текущую военную операцию в Иране, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. РИА Новости, 12.03.2026
