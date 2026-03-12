Рейтинг@Mail.ru
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 12.03.2026 (обновлено: 16:49 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/nato-2080271165.html
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО уже давно рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:48:00+03:00
2026-03-12T16:49:00+03:00
в мире
россия
арктика
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41821/97/418219740_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8170747f642e8bd6d496bc2413c7c362.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079702539.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41821/97/418219740_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_8da6e245c55a773f7932541c39825433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, арктика, мария захарова, нато
В мире, Россия, Арктика, Мария Захарова, НАТО
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова

Захарова: НАТО давно рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике

© РИА Новости / Валерий Ярмоленко Арктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО уже давно рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в Арктике.
"Гипотетические сценарии возникновения конфликта с нашей страной в Арктике НАТО рассматривает уже давно" - отметила она в ходе брифинга.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
НАТО изучит причины возможного конфликта в Арктике с Россией, пишут СМИ
10 марта, 14:38
 
В миреРоссияАрктикаМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала