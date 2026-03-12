https://ria.ru/20260312/nato-2080271165.html
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО уже давно рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:48:00+03:00
2026-03-12T16:48:00+03:00
2026-03-12T16:49:00+03:00
в мире
россия
арктика
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41821/97/418219740_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8170747f642e8bd6d496bc2413c7c362.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079702539.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41821/97/418219740_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_8da6e245c55a773f7932541c39825433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, арктика, мария захарова, нато
В мире, Россия, Арктика, Мария Захарова, НАТО
НАТО рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике, заявила Захарова
Захарова: НАТО давно рассматривает сценарии конфликта с Россией в Арктике