Россия возобновила закупки американского мыла

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.

Согласно расчетам, импорт в январе увеличился втрое в годовом выражении и достиг максимальной суммы для этого месяца с 2023 года.