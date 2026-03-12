Рейтинг@Mail.ru
Россия возобновила закупки американского мыла
21:15 12.03.2026
Россия возобновила закупки американского мыла
Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
экономика
россия
сша
москва
россия
сша
москва
экономика, россия, сша, москва
Экономика, Россия, США, Москва
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании ввезли американское мыло на 38,2 тысячи долларов. В последний раз Москва импортировала мыло из Вашингтона в июне 2025 года - сразу на 103,6 тысячи долларов.
Согласно расчетам, импорт в январе увеличился втрое в годовом выражении и достиг максимальной суммы для этого месяца с 2023 года.
При этом больше всего американского мыла в январе покупала Канада, на которую пришлось 51,6% от всех поставок. Также в пятерку крупнейших импортеров вошли Мексика (12,3%), Китай (4,9%), Южная Корея (3,2%) и Австралия (2,7%). Доля России составила менее 1%.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Экономика Россия США Москва
 
 
