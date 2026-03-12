https://ria.ru/20260312/mylo-2080344681.html
Россия возобновила закупки американского мыла
Россия возобновила закупки американского мыла
Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 12.03.2026
экономика, россия, сша, москва
