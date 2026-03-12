Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"Сотрудниками ДПС УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. задержан 19-летний житель Саратова , подозреваемый в попытке поджога служебного автомобиля", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, молодой человек следовал указаниям неизвестного из мессенджера. Он приехал на электричке в Сергиев Посад , купил металлическую канистру и заправил её бензином на заправке, после чего направился к отделу Госавтоинспекции по Сергиево-Посадскому городскому округу и стал наблюдать за патрульными машинами. Вскоре к нему подошли сотрудники Госавтоинспекции и задержали его.

"Задержанный также сообщил, что неоднократно забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Фигурант заключен под стражу.