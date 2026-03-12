https://ria.ru/20260312/mvd-2080265162.html
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2026
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сотрудниками ДПС УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. задержан 19-летний житель Саратова
, подозреваемый в попытке поджога служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным, молодой человек следовал указаниям неизвестного из мессенджера. Он приехал на электричке в Сергиев Посад
, купил металлическую канистру и заправил её бензином на заправке, после чего направился к отделу Госавтоинспекции по Сергиево-Посадскому городскому округу и стал наблюдать за патрульными машинами. Вскоре к нему подошли сотрудники Госавтоинспекции и задержали его.
"Задержанный также сообщил, что неоднократно забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ
(Террористический акт). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников, а также причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам", - заключили в ведомстве.