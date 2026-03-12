Рейтинг@Mail.ru
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
16:32 12.03.2026
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:32:00+03:00
2026-03-12T16:40:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, сергиев посад, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Сергиев Посад, Россия
В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в поджоге машины ГАИ

МВД: мужчину, подозреваемого в поджоге машины ГАИ в Сергиевом Посаде, задержали

Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сотрудниками ДПС УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. задержан 19-летний житель Саратова, подозреваемый в попытке поджога служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным, молодой человек следовал указаниям неизвестного из мессенджера. Он приехал на электричке в Сергиев Посад, купил металлическую канистру и заправил её бензином на заправке, после чего направился к отделу Госавтоинспекции по Сергиево-Посадскому городскому округу и стал наблюдать за патрульными машинами. Вскоре к нему подошли сотрудники Госавтоинспекции и задержали его.
"Задержанный также сообщил, что неоднократно забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников, а также причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам", - заключили в ведомстве.
