МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МВД России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, обвиняются 13 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек", - написал Волк на платформе Max

Отмечается, что в преступлении также обвиняются бывший член совета директоров ПАО " Газпром " и заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

С 2016 по май 2019 года, как уточняется, они создавали видимость выполнения работ, в результате чего средства, выделенные ООО "Газпром инвестгазификация", были похищены. Криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы.