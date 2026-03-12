Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
12:32 12.03.2026 (обновлено: 12:38 12.03.2026)
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи - РИА Новости, 12.03.2026
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
МВД России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, обвиняются 13 человек, сообщила официальный...
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи

МВД: в Сочи раскрыли хищение 8 млрд руб при строительстве центра гимнастики

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МВД России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, обвиняются 13 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек", - написал Волк на платформе Max.
Отмечается, что в преступлении также обвиняются бывший член совета директоров ПАО "Газпром" и заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.
С 2016 по май 2019 года, как уточняется, они создавали видимость выполнения работ, в результате чего средства, выделенные ООО "Газпром инвестгазификация", были похищены. Криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы.
"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - добавила Волк.
