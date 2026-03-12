https://ria.ru/20260312/mvd-2080191304.html
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи - РИА Новости, 12.03.2026
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
МВД России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, обвиняются 13 человек, сообщила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:32:00+03:00
2026-03-12T12:32:00+03:00
2026-03-12T12:38:00+03:00
сочи
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20260311/kostylev-2079948307.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Сочи, Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД раскрыло крупное хищение при строительстве центра гимнастики в Сочи
МВД: в Сочи раскрыли хищение 8 млрд руб при строительстве центра гимнастики
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МВД России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, обвиняются 13 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи
раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России
и ГУЭБиПК
МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек", - написал Волк
на платформе Max
.
Отмечается, что в преступлении также обвиняются бывший член совета директоров ПАО "Газпром
" и заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.
С 2016 по май 2019 года, как уточняется, они создавали видимость выполнения работ, в результате чего средства, выделенные ООО "Газпром инвестгазификация", были похищены. Криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы.
"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - добавила Волк.