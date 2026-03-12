https://ria.ru/20260312/mus-2080290884.html
МУС не увидел оснований для расследования по санкциям США против Венесуэлы
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил об отсутствии оснований для расследования в Венесуэле из-за санкций США.
"В рамках ситуации в Венесуэле
II Управление прокурора установило, что нет разумных оснований полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены в результате введения санкций США
против Венесуэлы, по крайней мере, с 2014 года", - говорится в пресс-релизе
суда.
В этой связи МУС
отметил, что нет разумных оснований и для начала расследования ситуации в Венесуэле.
Сообщается, что с 17 февраля 2020 года офис прокурора проводит предварительное изучение обращения правительства Венесуэлы о предполагаемых преступлениях против человечности, якобы совершённых в результате односторонних санкций США, введённых как минимум с 2014 года.
Как утверждает Каракас
, санкции США привели к убийствам, истреблению, депортациям, преследованиям и другим бесчеловечным действиям.
МУС установил, что требования к доказательствам причинно-следственной связи и умысла не были соблюдены. Имеющиеся данные не подтверждают, что санкции США привели к убийствам, перемещениям населения или другим предполагаемым преступлениям в Венесуэле, говорится в релизе.