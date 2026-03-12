https://ria.ru/20260312/moskva-2080362631.html
В Москве двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице
Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 12.03.2026
москва
россия
