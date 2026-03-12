Рейтинг@Mail.ru
В Москве двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице
23:25 12.03.2026
В Москве двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице
Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Карета скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели ликвидируют пожар на втором этаже здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно картам, по данному адресу находится гостиница. Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров, эвакуированы порядка 120 человек, семь человек спасены.
"Медики оказали помощь пострадавшим на месте пожара на Алтуфьевском шоссе. В гостинице "Восход" в номере на втором этаже вспыхнул пожар", - говорится в сообщении в канале департамента на платформе Max.
В столичном депздраве отметили, что на месте происшествия дежурили бригада Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи.
"В результате пожара медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим. Для дальнейшего лечения они госпитализированы в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени Ф.И. Иноземцева", - уточняется в сообщении.
