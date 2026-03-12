Рейтинг@Mail.ru
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 12.03.2026
22:36 12.03.2026
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы
Три человека госпитализированы после пожара в здании на северо-востоке Москвы, еще двоих осматривают врачи скорой помощи, рассказал РИА Новости представитель...
2026-03-12T22:36:00+03:00
2026-03-12T22:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154746/39/1547463955_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_03edc996dc8263f6b32e49eed42c76f0.jpg
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в здании на северо-востоке Москвы, еще двоих осматривают врачи скорой помощи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, из-за пожара госпитализация потребовалась трем пострадавшим, а еще двух человек осматривают медики скорой помощи.
Пресс-служба МЧС РФ в четверг сообщила, что сотрудники ведомства ликвидируют пожар на втором этаже здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно картам, по данному адресу находится гостиница. Вскоре пожар был потушен, эвакуированы порядка 120 человек, семь человек спасены.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
