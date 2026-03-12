https://ria.ru/20260312/moskva-2080357127.html
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 12.03.2026
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы
Три человека госпитализированы после пожара в здании на северо-востоке Москвы, еще двоих осматривают врачи скорой помощи, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.03.2026
Трех человек госпитализировали после пожара на северо-востоке Москвы
Трех человек госпитализировали после пожара в гостинице на северо-востоке Москвы