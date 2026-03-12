На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в здании

Рейтинг@Mail.ru
21:46 12.03.2026
Пожар на втором этаже здания на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на втором этаже здания на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на втором этаже здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно картам, по данному адресу находится гостиница. Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров, эвакуированы порядка 120 человек, семь человек спасены.
"Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ликвидация пожара на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек
