На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании - РИА Новости, 12.03.2026
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании
Пожар на втором этаже здания на северо-востоке Москвы локализован на площади 30 квадратных метров, семь человек спасены, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:44:00+03:00
2026-03-12T21:44:00+03:00
2026-03-12T21:44:00+03:00
