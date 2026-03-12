Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании - РИА Новости, 12.03.2026
21:44 12.03.2026
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании - РИА Новости, 12.03.2026
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании
Пожар на втором этаже здания на северо-востоке Москвы локализован на площади 30 квадратных метров, семь человек спасены, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в здании гостиницы

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на втором этаже здания на северо-востоке Москвы локализован на площади 30 квадратных метров, семь человек спасены, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на втором этаже здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно картам, по данному адресу находится гостиница. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что порядка 70 человек эвакуированы при пожаре, четыре человека спасены.
"Принятыми мерами пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Огнеборцами спасены семь человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что администрацией эвакуированы порядка 120 человек.
В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
