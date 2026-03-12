https://ria.ru/20260312/moskva-2080350864.html
В Москве порядка 70 человек эвакуировали из горящего здания
В Москве порядка 70 человек эвакуировали из горящего здания
Порядка 70 человек эвакуированы при пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, четыре человека спасены, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2026
Из горящего здания на северо-востоке Москвы эвакуировали около 70 человек