В Москве порядка 70 человек эвакуировали из горящего здания
21:36 12.03.2026 (обновлено: 21:37 12.03.2026)
В Москве порядка 70 человек эвакуировали из горящего здания
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве порядка 70 человек эвакуировали из горящего здания

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуированы при пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, четыре человека спасены, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что сотрудники ведомства ликвидируют пожар на втором этаже административного здания на северо-востоке Москвы, проводилась эвакуация людей.
Собеседник агентства отметил, что около 70 человек были эвакуированы из горящего здания, сотрудники МЧС спасли четыре человека.
В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
