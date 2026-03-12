Рейтинг@Mail.ru
В Москве вспыхнул пожар в административном здании
21:23 12.03.2026
В Москве вспыхнул пожар в административном здании
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на втором этаже административного здания на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация людей
2026
В Москве вспыхнул пожар в административном здании

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в административном здании

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на втором этаже административного здания на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация людей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Столичные огнеборцы ликвидируют загорание на северо-востоке города. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание на втором этаже административного здания. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
