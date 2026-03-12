https://ria.ru/20260312/moskva-2080346680.html
В Москве вспыхнул пожар в административном здании
В Москве вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 12.03.2026
В Москве вспыхнул пожар в административном здании
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на втором этаже административного здания на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация людей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:23:00+03:00
2026-03-12T21:23:00+03:00
2026-03-12T21:24:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077138654_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_80d20b1e3a01ccc9dffc0ed2dcea0baa.jpg
https://ria.ru/20260312/lipetsk-2080274710.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077138654_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e39345cc190e01efdccdd14340788b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве вспыхнул пожар в административном здании
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в административном здании