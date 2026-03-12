Рейтинг@Mail.ru
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности
17:05 12.03.2026
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности - РИА Новости, 12.03.2026
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности
Савёловский суд Москвы в четверг арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
москва
украина
россия
москва
украина
россия
происшествия, москва, украина, россия
Происшествия, Москва, Украина, Россия
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности

В Москве суд арестовал украинца по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Савёловский суд Москвы в четверг арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили РИА Новости в суде.
"Савеловский районный суд города Москвы 12 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении гражданина Украины Мешкова Виталия Евгеньевича", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, в августе 1993 года Мешков убил мужчину во время разбойного нападения на квартиру, после чего похитил магнитофон и скрылся с места преступления.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
31 января, 15:05
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
