В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности - РИА Новости, 12.03.2026
В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности
Савёловский суд Москвы в четверг арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.03.2026
