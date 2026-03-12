В Москве украинца арестовали по обвинению в убийстве 33-летней давности

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Савёловский суд Москвы в четверг арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили РИА Новости в суде.

По версии следствия, в августе 1993 года Мешков убил мужчину во время разбойного нападения на квартиру, после чего похитил магнитофон и скрылся с места преступления.