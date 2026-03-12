Рейтинг@Mail.ru
МИД не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока - РИА Новости, 12.03.2026
16:29 12.03.2026
МИД не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока
в мире
ближний восток
москва
россия
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
в мире, ближний восток, москва, россия, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Москва, Россия, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва пока не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока, но дальнейшая эскалация может привести к необратимым последствиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на то, что агрессия США и Израиля привела к дестабилизации всего Ближнего Востока, роста потока вынужденных переселенцев мы пока не наблюдаем. Хотя, конечно, дальнейшая эскалация может привести к необратимым последствиям", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями, заявили в МИД
В миреБлижний ВостокМоскваРоссияМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
