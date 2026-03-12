https://ria.ru/20260312/moskva-2080263995.html
МИД не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока
в мире
ближний восток
москва
россия
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
МИД не наблюдает роста числа вынужденных переселенцев с Ближнего Востока
