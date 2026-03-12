https://ria.ru/20260312/moskva-2080200730.html
Песков: Москва рассчитывает на реализацию проекта коридора "Север — Юг"
Песков: Москва рассчитывает на реализацию проекта коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 12.03.2026
Песков: Москва рассчитывает на реализацию проекта коридора "Север — Юг"
Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:58:00+03:00
2026-03-12T12:58:00+03:00
2026-03-12T13:17:00+03:00
москва
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260312/kiev-2080199426.html
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199337.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, дмитрий песков
Москва, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Москва рассчитывает на реализацию проекта коридора "Север — Юг"
Песков: Москва рассчитывает, что проект коридора "Север - Юг" будет реализован
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки", - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север - Юг".
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.