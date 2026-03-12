Песков: Москва рассчитывает на реализацию проекта коридора "Север — Юг"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север - Юг".

МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).