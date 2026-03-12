Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.03.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:25 12.03.2026
На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт
На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.03.2026
На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета" на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.03.2026
москва
На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт

Ремонт газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета" начался в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", который обеспечивает газоснабжение района Люблино", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни Москва Петр Бирюков Мосгаз
 
 
