На юго-востоке Москвы модернизируют газорегуляторный пункт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", который обеспечивает газоснабжение района Люблино", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - отметил Бирюков.