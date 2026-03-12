Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Традиционную весеннюю уборку в столице завершат к 1 мая, все работы начнутся, как только позволит погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Традиционную весеннюю уборку города завершим к первому мая. Приведем в порядок городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки, жилищный фонд - работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру - отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнём обновлять дорожную разметку", - написал Собянин в канале в мессенджере Max.

Более того, в порядок приведут инженерные сооружения и объекты монументального искусства - очистим памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовимся к открытию сезона фонтанов, объекты энергоснабжения - обновим покраску уличных фонарей, займёмся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов и других технических сооружений.