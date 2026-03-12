Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:22 12.03.2026
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве - РИА Новости, 12.03.2026
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Традиционную весеннюю уборку в столице завершат к 1 мая, все работы начнутся, как только позволит погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.03.2026
сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве

Собянин: традиционную весеннюю уборку в Москве завершат к 1 мая

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Традиционную весеннюю уборку в столице завершат к 1 мая, все работы начнутся, как только позволит погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Традиционную весеннюю уборку города завершим к первому мая. Приведем в порядок городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки, жилищный фонд - работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру - отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнём обновлять дорожную разметку", - написал Собянин в канале в мессенджере Max.
Более того, в порядок приведут инженерные сооружения и объекты монументального искусства - очистим памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовимся к открытию сезона фонтанов, объекты энергоснабжения - обновим покраску уличных фонарей, займёмся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов и других технических сооружений.
"Все работы начнутся, как только позволит погода", - подчеркнул мэр.
В Москве отработали безаварийный пропуск паводка
11 марта, 22:10
11 марта, 22:10
 
