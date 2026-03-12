https://ria.ru/20260312/moskva-2080167434.html
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве - РИА Новости, 12.03.2026
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Традиционную весеннюю уборку в столице завершат к 1 мая, все работы начнутся, как только позволит погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:22:00+03:00
2026-03-12T11:22:00+03:00
2026-03-12T11:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
https://ria.ru/20260311/moskva-2080072103.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал, когда завершат традиционную весеннюю уборку в Москве
Собянин: традиционную весеннюю уборку в Москве завершат к 1 мая
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Традиционную весеннюю уборку в столице завершат к 1 мая, все работы начнутся, как только позволит погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Традиционную весеннюю уборку города завершим к первому мая. Приведем в порядок городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки, жилищный фонд - работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру - отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнём обновлять дорожную разметку", - написал Собянин в канале в мессенджере Max.
Более того, в порядок приведут инженерные сооружения и объекты монументального искусства - очистим памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовимся к открытию сезона фонтанов, объекты энергоснабжения - обновим покраску уличных фонарей, займёмся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов и других технических сооружений.
"Все работы начнутся, как только позволит погода", - подчеркнул мэр.