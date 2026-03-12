https://ria.ru/20260312/moskva-2080152507.html
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 12.03.2026
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и
2026-03-12T10:43:00+03:00
2026-03-12T10:43:00+03:00
2026-03-12T10:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398bae8de00d33848cb236ed8e6a278f.jpg
https://ria.ru/20260311/moskva-2079926288.html
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
В Москве приступили к ремонту подъездов многоквартирных домов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.