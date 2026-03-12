Рейтинг@Mail.ru
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
10:43 12.03.2026
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и
2026
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Подъезд жилого дома
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
Ремонт фасада здания - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Москве отремонтируют более 600 фасадов многоквартирных домов
11 марта, 12:31
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
