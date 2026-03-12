https://ria.ru/20260312/moskalkova-2080258510.html
Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины...
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины срока и положительно характеризующихся, чтобы передать их в страну гражданства.
"Просила бы вас, Аркадий Александрович (Гостев, директор ФСИН
- ред.), посмотреть возможность осуществления помилования тех людей (иностранных граждан - ред.), которые отбыли больше половины, положительно характеризуются, и простимулировать их. Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства", - сказала Москалькова
на коллегии ФСИН России
.
Она отметила, что сейчас в России довольное большое количество иностранных граждан находятся в учреждениях ФСИН, этот вопрос планируется поднять на следующем заседании Комиссии по правам человека стран СНГ
.
"Люди (граждане иностранных государств - ред.) не имеют возможности встречаться со своими родными и близкими по объективным причинам - далеко и дорого сюда ехать, получать посылки, переводы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы сторона гражданства их принимала", - добавила омбудсмен.