Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев - 12.03.2026
16:08 12.03.2026
Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев
Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины... РИА Новости, 12.03.2026
общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), снг
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), СНГ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины срока и положительно характеризующихся, чтобы передать их в страну гражданства.
"Просила бы вас, Аркадий Александрович (Гостев, директор ФСИН - ред.), посмотреть возможность осуществления помилования тех людей (иностранных граждан - ред.), которые отбыли больше половины, положительно характеризуются, и простимулировать их. Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства", - сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.
Она отметила, что сейчас в России довольное большое количество иностранных граждан находятся в учреждениях ФСИН, этот вопрос планируется поднять на следующем заседании Комиссии по правам человека стран СНГ.
"Люди (граждане иностранных государств - ред.) не имеют возможности встречаться со своими родными и близкими по объективным причинам - далеко и дорого сюда ехать, получать посылки, переводы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы сторона гражданства их принимала", - добавила омбудсмен.
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), СНГ
 
 
