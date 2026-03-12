Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины срока и положительно характеризующихся, чтобы передать их в страну гражданства.

"Люди (граждане иностранных государств - ред.) не имеют возможности встречаться со своими родными и близкими по объективным причинам - далеко и дорого сюда ехать, получать посылки, переводы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы сторона гражданства их принимала", - добавила омбудсмен.