Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
12.03.2026
россия
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
МВД: мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники рекламируют услуги по ускоренному оформлению паспорта или помощи в получении документа без очередей. Для "оформления услуги" просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты "посредники" пропадают.
"Полученные документы злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые затем осуществляются мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств", - говорится в сообщении
Чтобы не попасться на подобные схемы, правоохранители советуют оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал Госуслуг, не отправлять сканы документов неизвестным лицам, а также быть внимательными, переводя деньги на карты физлиц.