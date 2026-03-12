Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/moshenniki-2080123419.html
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
Мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:18:00+03:00
2026-03-12T08:18:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
технологии
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90549/52/905495214_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d7f2839add6acdedd7809de7bc519436.jpg
https://ria.ru/20251001/mvd-2045648299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90549/52/905495214_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_73315edb70bea9db42c7436dfa30ae80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, технологии, мошенники
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Технологии, мошенники
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов

МВД: мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники рекламируют услуги по ускоренному оформлению паспорта или помощи в получении документа без очередей. Для "оформления услуги" просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты "посредники" пропадают.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:79332
11 февраля 2025, 13:50
"Полученные документы злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые затем осуществляются мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств", - говорится в сообщении.
Чтобы не попасться на подобные схемы, правоохранители советуют оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал Госуслуг, не отправлять сканы документов неизвестным лицам, а также быть внимательными, переводя деньги на карты физлиц.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МВД рассказали о новой уловке аферистов
1 октября 2025, 15:27
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияТехнологиимошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала