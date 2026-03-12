Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мошенники под предлогом оформления загранпаспорта воруют сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мошенники рекламируют услуги по ускоренному оформлению паспорта или помощи в получении документа без очередей. Для "оформления услуги" просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты "посредники" пропадают.

"Полученные документы злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые затем осуществляются мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств", - говорится в сообщении