Аферисты обновили схему угона Telegram-аккаунтов блогеров и СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мошенники обновили старую схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов и блогеров под предлогом голосования за ребенка: теперь они утверждают, что победа в конкурсе нужна якобы для получения гранта на лечение, сообщил РИА Новости ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.

"Со взломанного Telegram-аккаунта в адрес сотрудников СМИ рассылается сообщение: "Привет, хочу попросить тебя. В благотворительном соревновании рисунков участвует девочка моих родственников - Настя. Занять первое место - это возможность получить грант на лечение", - рассказал он. Далее мошенник просит перейти на сайт, проголосовать за мнимую Настю, а также поделиться с другими.

По словам эксперта, атаки на представителей СМИ могут быть как общими, так и целевыми. "Угон Telegram-аккаунтов для злоумышленников – шанс получить доступ к администрированию новостных Telegram-каналов, и как следствие – распространению фейковых сообщений или мошеннической рекламы", - пояснил Егоров

Эксперт отметил, что сценарий угона аккаунтов Telegram WhatsApp (принадлежат Meta*) под предлогом голосования за детей злоумышленники впервые начали применять еще в 2022 году. Но в марте 2026 года киберпреступники изменили привычный сценарий: к просьбе проголосовать они добавили фразу о том, что победа в конкурсе якобы дает возможность получить грант на лечение.

С момента первого появления шаблона фишинга под предлогом голосования "для получения гранта на лечение" мошенники создали более 290 уникальных доменов, которые использовали для угона учетных записей Telegram. Эти домены были зарегистрированы в доменных зонах .com.tr, .xyz, .shop, .cyou, .cfd, .icu.

Шаблон этих сайтов копирует дизайн веб-страницы для входа в Telegram с использованием номера телефона. Вместо текста "Вход в Telegram" на мошенническом сайте указано: "Система проверки голосов". Под предлогом подтверждения "голоса" пользователя просят указать номер телефона, а затем ввести код из сообщения Telegram. На самом деле это код для добавления нового устройства в аккаунт Telegram. Если ввести его в предлагаемую форму, злоумышленники сразу же получат доступ к учетной записи, предупредил Егоров.