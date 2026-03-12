https://ria.ru/20260312/mosgorsud-2080154977.html
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"
красногорск
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У здания Мосгорсуда, где ожидается оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в суде.
Информацию об усилении безопасности подтвердила агентству пресс-секретарь 2-го западного окружного суда Ирина Жирнова.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.