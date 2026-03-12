У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У здания Мосгорсуда, где ожидается оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.