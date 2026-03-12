Рейтинг@Mail.ru
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"
10:49 12.03.2026
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу" - РИА Новости, 12.03.2026
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"
У здания Мосгорсуда, где ожидается оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", усилены меры безопасности, сообщили... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:49:00+03:00
2026-03-12T10:49:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по "Крокусу"

РИА Новости: охрану усилили возле суда перед оглашением приговора по "Крокусу"

Московский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У здания Мосгорсуда, где ожидается оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в суде.
Информацию об усилении безопасности подтвердила агентству пресс-секретарь 2-го западного окружного суда Ирина Жирнова.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Заседание суда по делу о теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"
16 февраля, 17:18
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
