15:10 12.03.2026 (обновлено: 16:10 12.03.2026)
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил компенсировать туристам убытки из-за обстановки на Ближнем Востоке. РИА Новости, 12.03.2026
ближний восток, россия, михаил мишустин, военная операция сша и израиля против ирана, общество
Ближний Восток, Россия, Михаил Мишустин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Общество
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Прилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил компенсировать туристам убытки из-за обстановки на Ближнем Востоке.
"Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", — сказал он на заседании правительства.
Уточняется, что речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль. Для возврата денег из средств фонда турфирма должна не позднее 15 апреля предоставить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Кроме того, срок оплаты туристическими компаниями отчислений в фонд персональной ответственности за первый квартал 2026 года перенесут на два месяца — с 15 апреля на 15 июня.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. После этого десять ближневосточных государств закрыли воздушное пространство, из-за чего многие российские путешественники не могли выехать из этих стран. Авиакомпании организовывали вывозные рейсы.
Ближний ВостокРоссияМихаил МишустинВоенная операция США и Израиля против ИранаОбщество
 
 
