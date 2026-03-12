Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал число наемников из Латинской Америки в ВСУ
01:37 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/miroshnik-2080092114.html
Мирошник назвал число наемников из Латинской Америки в ВСУ
Мирошник назвал число наемников из Латинской Америки в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Мирошник назвал число наемников из Латинской Америки в ВСУ
В рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканцев, они выходят на первое место по численности, обгоняя европейцев и представителей Закавказья, сказал посол... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:37:00+03:00
2026-03-12T01:37:00+03:00
в мире
украина
россия
закавказье
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
россия
закавказье
в мире, украина, россия, закавказье, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Закавказье, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал число наемников из Латинской Америки в ВСУ

Мирошник: в рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканских наемников

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканцев, они выходят на первое место по численности, обгоняя европейцев и представителей Закавказья, сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"ВСУ усиливают вербовку наемников из Латинской Америки. Выходцы из региона по численности выходят на первое место, обгоняя европейцев и представителей Закавказья. Сейчас в рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканцев", - сказал Мирошник, его слова приводит газета "Известия".
Политик подчеркнул, что у иностранных наемников есть преимущество для ВСУ: они не будут дезертировать, так как для того, чтобы покинуть поле боя, им надо сначала покинуть территорию Украины, что не всегда возможно.
Мирошник уточнил, что есть еще один фактор роста числа латиноамериканцев на Украине - борьба с наркокартелями. Дипломат отметил, что после того, как США начали считать наркокартели террористическими организациями, многие профессиональные наемники из этой среды решили "легализоваться" через службу в ВСУ. Слова политика приводят "Известия".
"Боевики лишаются заработка и поэтому подписывают контракты, в том числе на поездку на Украину", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
В мире, Украина, Россия, Закавказье, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
 
 
