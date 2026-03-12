Рейтинг@Mail.ru
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания - РИА Новости, 12.03.2026
23:33 12.03.2026 (обновлено: 23:38 12.03.2026)
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Минтранс России введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
общество
россия
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080345112.html
https://ria.ru/20260312/azur-air-2080353244.html
россия
РИА Новости
Новости
общество, россия
Общество, Россия
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Минтранс: в России разрешат брать в самолет детское питание объемом более 100 мл

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтранс России введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, сообщили РИА Новости в министерстве.
Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в ёмкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано, детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета".
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Вчера, 21:18
"В настоящее время с учетом имеющейся правоприменительной практики, проводится работа по корректировке приказа № 34, предусматривающая, в частности, возможность провоза детского питания, в том числе материнского молока в контейнерах объемом более 100 мл, в количестве, необходимом на время полета", - рассказали в Минтрансе РФ о планируемых изменениях в части перевозок детского питания в самолетах.
Там добавили, что документ проходит согласование с профильными ведомствами.
"И в этом году планируется к изданию", - добавили в Минтрансе РФ.
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Вчера, 21:56
 
ОбществоРоссия
 
 
