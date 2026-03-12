https://ria.ru/20260312/mintrans-2080363288.html
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Минтранс России введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Минтранс: в России разрешат брать в самолет детское питание объемом более 100 мл
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтранс России введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, сообщили РИА Новости в министерстве.
Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в ёмкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса РФ
регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано, детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета".
"В настоящее время с учетом имеющейся правоприменительной практики, проводится работа по корректировке приказа № 34, предусматривающая, в частности, возможность провоза детского питания, в том числе материнского молока в контейнерах объемом более 100 мл, в количестве, необходимом на время полета", - рассказали в Минтрансе РФ о планируемых изменениях в части перевозок детского питания в самолетах.
Там добавили, что документ проходит согласование с профильными ведомствами.
"И в этом году планируется к изданию", - добавили в Минтрансе РФ.