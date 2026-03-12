Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

"В настоящее время с учетом имеющейся правоприменительной практики, проводится работа по корректировке приказа № 34, предусматривающая, в частности, возможность провоза детского питания, в том числе материнского молока в контейнерах объемом более 100 мл, в количестве, необходимом на время полета", - рассказали в Минтрансе РФ о планируемых изменениях в части перевозок детского питания в самолетах.