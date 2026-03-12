Рейтинг@Mail.ru
Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках - РИА Новости, 12.03.2026
16:20 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/mintrans-2080261213.html
Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках
Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках - РИА Новости, 12.03.2026
Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках
Минтранс РФ закрепил в правилах приоритет в покупке билетов в поезд для пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, следует из сообщения министерства и... РИА Новости, 12.03.2026
2026
россия, всероссийское общество инвалидов, ржд
Россия, Всероссийское общество инвалидов, РЖД
Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках

Минтранс закрепил приоритет в покупке билетов для пассажиров в креслах-колясках

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВагон пассажирского поезда
Вагон пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вагон пассажирского поезда. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтранс РФ закрепил в правилах приоритет в покупке билетов в поезд для пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, следует из сообщения министерства и комментария РЖД для РИА Новости.
Министерство сообщило, что утвердило изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
"… приказ содержит изменения, направленные на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Приказом предусмотрено закрепление приоритетного порядка продажи специализированных мест. Такие места будут ограничиваться перевозчиком в свободной продаже и в первую очередь предназначаться для пассажиров, использующих кресла-коляски", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Кроме того, пассажиры с инвалидностью, не использующие коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Это гарантирует, что места для пассажиров, использующих коляски, будут доступны на ранних этапах продаж.
"Согласно изменениям, внесенным в приказ, проезд сопровождающих лиц на специализированных местах без одновременного проезда самого пассажира с инвалидностью теперь не допускается", - пишет Минтранс РФ.
Отмечается, что принятые изменения направлены на создание комфортной, доступной и современной среды на железнодорожном транспорте для всех категорий граждан.
"Подход в предоставлении приоритета для пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, ранее был определен совместно с "Всероссийским обществом инвалидов". Приказ позволит закрепить данные нормы в нормативном поле РФ", - пояснили РИА Новости в РЖД.
РоссияВсероссийское общество инвалидовРЖД
 
 
