Минтранс закрепил приоритет в билетах для пассажиров в креслах-колясках

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтранс РФ закрепил в правилах приоритет в покупке билетов в поезд для пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, следует из сообщения министерства и комментария РЖД для РИА Новости.

Министерство сообщило, что утвердило изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

"… приказ содержит изменения, направленные на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Приказом предусмотрено закрепление приоритетного порядка продажи специализированных мест. Такие места будут ограничиваться перевозчиком в свободной продаже и в первую очередь предназначаться для пассажиров, использующих кресла-коляски", - говорится в сообщении Минтранса РФ

Кроме того, пассажиры с инвалидностью, не использующие коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Это гарантирует, что места для пассажиров, использующих коляски, будут доступны на ранних этапах продаж.

"Согласно изменениям, внесенным в приказ, проезд сопровождающих лиц на специализированных местах без одновременного проезда самого пассажира с инвалидностью теперь не допускается", - пишет Минтранс РФ.

Отмечается, что принятые изменения направлены на создание комфортной, доступной и современной среды на железнодорожном транспорте для всех категорий граждан.