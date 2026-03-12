В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет

ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Япония неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после размещения ударного вооружения на своей территории, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Как обратил внимание журналист на пресс-конференции, недавно Япония начала размещение ракет дальнего радиуса действия, которые способны поражать цели противника на расстоянии 1 тысячи километров, что захватывает прибрежные районы соседних стран.

"В последнее время правые силы в Японии ускоряют свои усилия по "ремилитаризации", продвигая изменения в "мирную конституцию", ускоряя пересмотр "трех документов по безопасности" и тщетно пытаясь отредактировать "три неядерных принципа", - сказал Цзян Бинь, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat

Как уточнил представитель ведомства, радиус действия нынешнего наступательного оружия большой дальности значительно превышает территорию самой страны.

По его словам, эти шаги окончательно срывают притворство об "исключительно оборонительной политике" и "самообороне" Японии, а также в полной мере доказывает, что "новый тип милитаризма" в стране представляет собой "не просто опасную тенденцию, а ничем не прикрытую реальную угрозу".

"Мы предупреждаем Японию, что старый путь милитаризации - это безвозвратный путь самоуничтожения. Если Япония осмелится силовым путем посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительный удар и окончательное поражение", - подчеркнул представитель ведомства.

Пекин и Токио переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня , если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а был импровизацией Такаити на месте.