В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет - РИА Новости, 12.03.2026
03:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/minoborony-2080100282.html
В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет
Япония неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:02:00+03:00
2026-03-12T03:02:00+03:00
в мире
япония
китай
пекин
санаэ такаити
В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет

Военнослужащие армии КНР
Военнослужащие армии КНР
Военнослужащие армии КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Япония неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после размещения ударного вооружения на своей территории, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
Как обратил внимание журналист на пресс-конференции, недавно Япония начала размещение ракет дальнего радиуса действия, которые способны поражать цели противника на расстоянии 1 тысячи километров, что захватывает прибрежные районы соседних стран.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ван И заявил, что Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань
8 марта, 06:37
"В последнее время правые силы в Японии ускоряют свои усилия по "ремилитаризации", продвигая изменения в "мирную конституцию", ускоряя пересмотр "трех документов по безопасности" и тщетно пытаясь отредактировать "три неядерных принципа", - сказал Цзян Бинь, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
Как уточнил представитель ведомства, радиус действия нынешнего наступательного оружия большой дальности значительно превышает территорию самой страны.
По его словам, эти шаги окончательно срывают притворство об "исключительно оборонительной политике" и "самообороне" Японии, а также в полной мере доказывает, что "новый тип милитаризма" в стране представляет собой "не просто опасную тенденцию, а ничем не прикрытую реальную угрозу".
"Мы предупреждаем Японию, что старый путь милитаризации - это безвозвратный путь самоуничтожения. Если Япония осмелится силовым путем посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительный удар и окончательное поражение", - подчеркнул представитель ведомства.
Япония возвращается к роли сверхдержавы. Зеленский в предвкушении
28 февраля, 08:00
Япония возвращается к роли сверхдержавы. Зеленский в предвкушении
28 февраля, 08:00
Пекин и Токио переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а был импровизацией Такаити на месте.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД
4 февраля, 15:20
 
В миреЯпонияКитайПекинСанаэ Такаити
 
 
