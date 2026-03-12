Рейтинг@Mail.ru
Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры
Культура
 
16:43 12.03.2026 (обновлено: 17:09 12.03.2026)
Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры
Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры - РИА Новости, 12.03.2026
Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры
Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014... РИА Новости, 12.03.2026
россия, германия, нидерланды, центральный музей тавриды, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Россия, Германия, Нидерланды, Центральный музей Тавриды, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры

Минкультуры: музейные предметы из «Херсонеса Таврического» принадлежат России

Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ, заявили в пресс-службе министерства культуры России.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в Россию 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены на территорию РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. Однако, в 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
"Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности Российской Федерации, предметы из собраний трех других музеев – к собственности Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах экспонировались музейные предметы из собраний четырех музеев: Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керченский историко-культурный заповедник), Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды. При этом после завершения выставки ценности не были возвращены предоставившим их музеям, несмотря на то, что в связи с принятием в состав России Республики Крым все музейные предметы, экспонировавшиеся на выставке, были признаны включенными в состав государственной части Музейного фонда РФ.
