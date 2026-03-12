Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ, заявили в пресс-службе министерства культуры России.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в Россию 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены на территорию РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. Однако, в 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
"Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности Российской Федерации, предметы из собраний трех других музеев – к собственности Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах экспонировались музейные предметы из собраний четырех музеев: Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керченский историко-культурный заповедник), Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды. При этом после завершения выставки ценности не были возвращены предоставившим их музеям, несмотря на то, что в связи с принятием в состав России Республики Крым все музейные предметы, экспонировавшиеся на выставке, были признаны включенными в состав государственной части Музейного фонда РФ.