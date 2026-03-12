Собрание "Херсонеса Таврического" принадлежит России, заявили в Минкультуры

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ, заявили в пресс-службе министерства культуры России.