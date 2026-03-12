Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что иногда в здании палаты парламента случаются перебои с интернетом, но работе это не мешает, так как он использует кнопочные телефоны.
"В моем кабинете есть два телефона: Ericsson T28 и Ericsson T29. Шикарные. В случае чего я могу воспользоваться любым из них. Иногда в Государственной думе возникают проблемы с Wi-Fi, но это не мешает мне работать", - сказал "Газете.ru" депутат.
Милонов отметил, что на случай перебоев с мобильным интернетом носит с собой кнопочные телефоны-раскладушки, позволяющие ему всегда оставаться на связи.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.