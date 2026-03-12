Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что иногда в здании палаты парламента случаются перебои с интернетом, но работе это не мешает, так как он использует кнопочные телефоны.