Рейтинг@Mail.ru
Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/milonov-2080327470.html
Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать
Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать - РИА Новости, 12.03.2026
Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать
Депутат Государственной думы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что иногда в здании палаты... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:39:00+03:00
2026-03-12T19:39:00+03:00
москва
россия
виталий милонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_0:78:2954:1740_1920x0_80_0_0_c2ab73d11869ff6049201c5a83b38ef6.jpg
https://ria.ru/20260312/belyy-spisok-saytov-2080159945.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_10e23f830791d95fbbd3639fa1cf8cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, виталий милонов
Москва, Россия, Виталий Милонов
Милонов рассказал, что перебои с интернетом не мешают ему работать

Милонов рассказал, что перебои с интернетом в Госдуме не мешают ему работать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что иногда в здании палаты парламента случаются перебои с интернетом, но работе это не мешает, так как он использует кнопочные телефоны.
"В моем кабинете есть два телефона: Ericsson T28 и Ericsson T29. Шикарные. В случае чего я могу воспользоваться любым из них. Иногда в Государственной думе возникают проблемы с Wi-Fi, но это не мешает мне работать", - сказал "Газете.ru" депутат.
Милонов отметил, что на случай перебоев с мобильным интернетом носит с собой кнопочные телефоны-раскладушки, позволяющие ему всегда оставаться на связи.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Белый список сайтов: какие сервисы будут работать без мобильного интернета
Вчера, 12:07
 
МоскваРоссияВиталий Милонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала