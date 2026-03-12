Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал систему государственного наказания проявить милосердие к находящейся под домашним арестом блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за обнаруженного у нее тяжелого заболевания.

Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.