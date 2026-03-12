Рейтинг@Mail.ru
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/milonov-2080260918.html
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек - РИА Новости, 12.03.2026
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал систему государственного наказания проявить милосердие к находящейся под домашним арестом блогеру Лерчек (Валерии... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:19:00+03:00
2026-03-12T16:19:00+03:00
общество
москва
валерия чекалина
виталий милонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_0:78:2954:1740_1920x0_80_0_0_c2ab73d11869ff6049201c5a83b38ef6.jpg
https://ria.ru/20260311/bloger-2079877250.html
https://ria.ru/20260311/lerchek-2080021087.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_10e23f830791d95fbbd3639fa1cf8cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, валерия чекалина, виталий милонов
Общество, Москва, Валерия Чекалина, Виталий Милонов
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек

Милонов призвал систему госнаказания проявить милосердие к блогеру Лерчек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал систему государственного наказания проявить милосердие к находящейся под домашним арестом блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за обнаруженного у нее тяжелого заболевания.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии, ранее сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек
11 марта, 09:50
"Система государственного наказания характеризуется не линейной жестокостью и строгостью, а проявлением милосердия. Если такой тяжелый диагноз у этой девушки подтверждается, нет смысла в излишней суровости: пускай проведет свой последний жизненный срок с детьми, мужем и родителями", - сказал РИА Новости Милонов.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака
11 марта, 17:26
 
ОбществоМоскваВалерия ЧекалинаВиталий Милонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала