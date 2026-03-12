Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции
17:01 12.03.2026
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции - РИА Новости, 12.03.2026
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции
В МИД РФ предупреждают российских граждан, планирующих поездку в Швецию, о риске быть безосновательно подвергнутым уголовному преследованию, заявила официальный
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции

Захарова предупредила россиян о риске уголовного преследования в Швеции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В МИД РФ предупреждают российских граждан, планирующих поездку в Швецию, о риске быть безосновательно подвергнутым уголовному преследованию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочется предостеречь всех сограждан, я имею в виду наших сограждан, планирующих поездку в Швецию, попросить их учитывать перспективу быть абсолютно безосновательно подвергнутыми уголовному преследованию со стороны шведских правоохранительных органов или даже аресту по запросу третьей стороны с последующей выдачей",- сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По ее словам, достаточно быть просто гражданином России, чтобы подвергаться уголовному преследованию.
"Вот это и есть тот самый шовинизм, но теперь уже в шведском разливе",- подчеркнула Захарова.
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
9 марта, 13:47
 
