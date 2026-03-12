https://ria.ru/20260312/mid-2080275408.html
МИД предупредил россиян о риске уголовного преследования в Швеции
В МИД РФ предупреждают российских граждан, планирующих поездку в Швецию, о риске быть безосновательно подвергнутым уголовному преследованию, заявила официальный РИА Новости, 12.03.2026
