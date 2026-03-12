Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
16:32 12.03.2026 (обновлено: 16:39 12.03.2026)
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе - РИА Новости, 12.03.2026
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
Россия внимательно следит за ситуацией в карибском регионе, обеспокоена ростом напряженности там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, россия, латинская америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Латинская Америка, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе

МИД: РФ обеспокоена ростом напряженности в Карибском регионе

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией в карибском регионе, обеспокоена ростом напряженности там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки в регионе Латинской Америки и карибского бассейна. И весьма обеспокоены заметным ростом напряженности", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США
11 марта, 17:54
 
