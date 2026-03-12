https://ria.ru/20260312/mid-2080265863.html
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе - РИА Новости, 12.03.2026
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
Россия внимательно следит за ситуацией в карибском регионе, обеспокоена ростом напряженности там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:32:00+03:00
2026-03-12T16:32:00+03:00
2026-03-12T16:39:00+03:00
в мире
россия
латинская америка
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260311/postpred-2080031862.html
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латинская америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Латинская Америка, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Карибском регионе
МИД: РФ обеспокоена ростом напряженности в Карибском регионе