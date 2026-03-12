Рейтинг@Mail.ru
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 12.03.2026 (обновлено: 16:34 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/mid-2080263574.html
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:27:00+03:00
2026-03-12T16:34:00+03:00
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД

МИД: Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на откровенно дискриминационные антирыночные действия Евросоюза, Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям. Наша страна неоднократно подтверждала свою готовность развивать взаимовыгодное энергосотрудничество со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
11 марта, 08:00
 
РоссияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала