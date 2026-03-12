https://ria.ru/20260312/mid-2080263574.html
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:27:00+03:00
2026-03-12T16:27:00+03:00
2026-03-12T16:34:00+03:00
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
МИД: Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу