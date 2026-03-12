Рейтинг@Mail.ru
16:20 12.03.2026 (обновлено: 16:25 12.03.2026)
Захарова назвала роль ЕС в переговорах по Украине подрывной

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому урегулированию, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас нет сомнений в том, что Евросоюз с его текущими взглядами на Россию и конфликт на Украине будет играть в переговорах исключительно деструктивную роль. Подрывную. История неких миротворческих усилий Европейского Союза и его стран-членов в контексте украинского кризиса, по сути, говорит сама за себя", - сказала она в ходе брифинга.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 15:58
 
В миреУкраинаРоссияЕвросоюзМария Захарова
 
 
