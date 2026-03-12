Рейтинг@Mail.ru
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
15:45 12.03.2026
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
в мире
россия
ближний восток
западная европа
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
западная европа
в мире, россия, ближний восток, западная европа, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, Западная Европа, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европейцы на фоне эскалации на Ближнем Востоке судорожно ищут виноватого, когда сами же отказались от энергоресурсов из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А сегодня, когда вас действительно приперло, только не Россия, а ваша же политика, ваши же политики, вы судорожно ищете виноватого", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат назвала отказ от российских энергоресурсов "стратегической ошибкой" и призвала сделать вывод из этого.
"Все, что очевидно невыгодно жителям стран Западной Европы, что противоречит их исконным национальным интересам… потом приведет к колоссальным издержкам и обрушению не только уровня жизни, но и основ… благосостояния", - резюмировала она.
