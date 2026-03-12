https://ria.ru/20260312/mid-2080251607.html
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
Европейцы на фоне эскалации на Ближнем Востоке судорожно ищут виноватого, когда сами же отказались от энергоресурсов из России, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
россия
ближний восток
западная европа
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
Европа ищет виноватых в нехватке энергоресурсов, заявила Захарова
Захарова: Европа ищет виноватых, хотя сама отказалась от энергоресурсов из РФ