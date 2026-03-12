В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В МИД РФ предостерегают россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий властей страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенном на сайте министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга

По ее словам, нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ, в том числе постоянно или временно проживающего, российского гражданина.