В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости - РИА Новости, 12.03.2026
15:23 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/mid-2080244362.html
В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости
В МИД РФ предостерегают россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий властей страны, сообщила официальный представитель РИА Новости, 12.03.2026
В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости

МИД призвал россиян не посещать Германию без крайней необходимости

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В МИД РФ предостерегают россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий властей страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенном на сайте министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По ее словам, нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ, в том числе постоянно или временно проживающего, российского гражданина.
Как отметила Захарова, в отношении россиян в Германии нагнетают атмосферу недоверия и токсичности, "творят бесправие и произвол".
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вагенкнехт призвала возобновить поставки российской нефти в Германию
9 марта, 14:34
 
