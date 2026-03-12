https://ria.ru/20260312/mid-2080244362.html
В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости
В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости
В МИД предостерегли россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости
В МИД РФ предостерегают россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий властей страны, сообщила официальный представитель РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В МИД РФ предостерегают россиян от посещения ФРГ без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий властей страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь предостерегаем от посещения Германии
без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенном на сайте министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением", - сказала Захарова
в ходе еженедельного брифинга
.
По ее словам, нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ, в том числе постоянно или временно проживающего, российского гражданина.
Как отметила Захарова, в отношении россиян в Германии нагнетают атмосферу недоверия и токсичности, "творят бесправие и произвол".