Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями, заявили в МИД
Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями, заявили в МИД
Конфликт вокруг Ирана грозит экологическими и радиологическими последствиями для Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями, заявили в МИД
МИД: конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями для региона