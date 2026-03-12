Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил согласование принятой Совбезом ООН резолюции по Ирану
13:52 12.03.2026 (обновлено: 14:01 12.03.2026)
МИД осудил согласование принятой Совбезом ООН резолюции по Ирану
иран, россия, москва, оон, военная операция сша и израиля против ирана, мария захарова
Иран, Россия, Москва, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Мария Захарова
МИД осудил согласование принятой Совбезом ООН резолюции по Ирану

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва крайне неудовлетворена согласованием принятой Совбезом ООН резолюции по Ирану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем наше крайнее неудовлетворение ходом согласования упомянутой резолюции (Совбеза ООН по Ирану - ред.), ее бахрейнские авторы не захотели принять не одного российского или китайского предложения по выправлению своего несбалансированного текста", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке крайне непростой
Вчера, 14:01
 
ИранРоссияМоскваООНВоенная операция США и Израиля против ИранаМария Захарова
 
 
