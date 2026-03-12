https://ria.ru/20260312/michigan-2080353890.html
Протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв, сообщили в полиции
Протаранивший на автомобиле синагогу в штате Мичиган мертв, подтвердил шериф округа Окленд в штате Майкл Бушар. РИА Новости, 12.03.2026
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар - РИА Новости. Протаранивший на автомобиле синагогу в штате Мичиган мертв, подтвердил шериф округа Окленд в штате Майкл Бушар.
Нападение на синагогу в штате Мичиган
произошло ранее в четверг. Полиция и ФБР
сообщали, что работают на месте предполагаемого наезда автомобиля и стрельбы в синагоге.
"Автомобиль въехал в здание... Мы полагаем, что в автомобиле находится один погибший человек", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, охрана синагоги открыла огонь по злоумышленнику. Причину смерти, тем не менее, он не раскрыл.
Бушар также заявил, что в ЧП пострадал охранник синагоги - он был сбит автомобилем, его госпитализировали и "с ним все должно быть в порядке".