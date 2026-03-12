Рейтинг@Mail.ru
Протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв, сообщили в полиции - РИА Новости, 12.03.2026
22:00 12.03.2026 (обновлено: 22:08 12.03.2026)
Протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв, сообщили в полиции
Протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв, сообщили в полиции
Протаранивший на автомобиле синагогу в штате Мичиган мертв, подтвердил шериф округа Окленд в штате Майкл Бушар. РИА Новости, 12.03.2026
мичиган, в мире, окленд, фбр
Мичиган, В мире, Окленд, ФБР
Протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв, сообщили в полиции

Полиция подтвердила, что протаранивший на машине синагогу в Мичигане мертв

© AP Photo / Corey WilliamsПолиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Corey Williams
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар - РИА Новости. Протаранивший на автомобиле синагогу в штате Мичиган мертв, подтвердил шериф округа Окленд в штате Майкл Бушар.
Нападение на синагогу в штате Мичиган произошло ранее в четверг. Полиция и ФБР сообщали, что работают на месте предполагаемого наезда автомобиля и стрельбы в синагоге.
"Автомобиль въехал в здание... Мы полагаем, что в автомобиле находится один погибший человек", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, охрана синагоги открыла огонь по злоумышленнику. Причину смерти, тем не менее, он не раскрыл.
Бушар также заявил, что в ЧП пострадал охранник синагоги - он был сбит автомобилем, его госпитализировали и "с ним все должно быть в порядке".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
