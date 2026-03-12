https://ria.ru/20260312/michigan-2080344820.html
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР - РИА Новости, 12.03.2026
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР
12.03.2026

Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник.
AP: подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости.
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Ассошиэйтед пресс
со ссылкой на источник.
Нападение на синагогу в штате Мичиган
произошло ранее в четверг. Полиция и ФБР
сообщали, что работают на месте предполагаемого наезда автомобиля и стрельбу в синагоге.
"Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв", – утверждает агентство.
АР не уточняет личность подозреваемого, а также подробности его гибели.
О пострадавших или погибших СМИ и силовики не сообщают.
Журналист Fox Билл Мелагин написал в соцсети Х, ссылаясь на источники, что подозреваемый "был вооружен винтовкой, протаранил здание автомобилем и был убит в перестрелке с вооружённой охраной".