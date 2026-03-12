Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган

© AP Photo / Corey Williams Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган

Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник.

Нападение на синагогу в штате Мичиган произошло ранее в четверг. Полиция и ФБР сообщали, что работают на месте предполагаемого наезда автомобиля и стрельбу в синагоге.

"Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв", – утверждает агентство.

АР не уточняет личность подозреваемого, а также подробности его гибели.

О пострадавших или погибших СМИ и силовики не сообщают.