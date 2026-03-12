Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР
21:15 12.03.2026 (обновлено: 21:38 12.03.2026)
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.03.2026
2026
в мире, мичиган, фбр
В мире, Мичиган, ФБР
Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, сообщает АР

AP: подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв

© AP Photo / Corey WilliamsПолиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Corey Williams
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник.
Нападение на синагогу в штате Мичиган произошло ранее в четверг. Полиция и ФБР сообщали, что работают на месте предполагаемого наезда автомобиля и стрельбу в синагоге.
"Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв", – утверждает агентство.
АР не уточняет личность подозреваемого, а также подробности его гибели.
О пострадавших или погибших СМИ и силовики не сообщают.
Журналист Fox Билл Мелагин написал в соцсети Х, ссылаясь на источники, что подозреваемый "был вооружен винтовкой, протаранил здание автомобилем и был убит в перестрелке с вооружённой охраной".
В миреМичиганФБР
 
 
