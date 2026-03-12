Мерц заявил об отсутствии угрозы терактов в ФРГ из-за конфликта в Иране

БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии угрозы внутренней безопасности для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

"На данный момент нет никаких данных, которые позволяли бы предположить, что мы должны ожидать повышенной угрозы внутри страны (из-за событий вокруг Ирана - ред.)", - заявил Мерц , выступая с речью на мероприятии в честь 75-летия федерального управления уголовной полиции Германии (BKA). Трансляцию вел телеканал Phoenix

Несмотря на отсутствие угрозы терактов, власти ФРГ усилили, по словам Мерца, меры безопасности в отношении расположенных на территории страны израильских и американских объектов.

"Мы усиливаем меры безопасности, проверяем защитные меры, увеличиваем присутствие, особенно в отношении израильских, еврейских и американских учреждений", - сказал он.

Канцлер ФРГ также сообщил, что с момента начала боевых действий против Ирана министры внутренних дел федерального уровня и немецких земель работают в тесной координации.