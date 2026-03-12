Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил об отсутствии угрозы терактов в ФРГ из-за конфликта в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
19:11 12.03.2026
Мерц заявил об отсутствии угрозы терактов в ФРГ из-за конфликта в Иране
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии угрозы внутренней безопасности для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, германия, сша, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Германия, США, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мерц заявил об отсутствии угрозы терактов в ФРГ из-за конфликта вокруг Ирана

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии угрозы внутренней безопасности для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.
"На данный момент нет никаких данных, которые позволяли бы предположить, что мы должны ожидать повышенной угрозы внутри страны (из-за событий вокруг Ирана - ред.)", - заявил Мерц, выступая с речью на мероприятии в честь 75-летия федерального управления уголовной полиции Германии (BKA). Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
Вчера, 18:43
Несмотря на отсутствие угрозы терактов, власти ФРГ усилили, по словам Мерца, меры безопасности в отношении расположенных на территории страны израильских и американских объектов.
"Мы усиливаем меры безопасности, проверяем защитные меры, увеличиваем присутствие, особенно в отношении израильских, еврейских и американских учреждений", - сказал он.
Канцлер ФРГ также сообщил, что с момента начала боевых действий против Ирана министры внутренних дел федерального уровня и немецких земель работают в тесной координации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
У Ормузского пролива вдоль берега Ирана следуют свыше 70 грузовых судов
Вчера, 17:18
 
