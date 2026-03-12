Рейтинг@Mail.ru
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 12.03.2026
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому - РИА Новости, 12.03.2026
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому
Европ, видимо, стала понимать, кем на самом деле является Владимир Зеленский, пишет бывший его пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X. "ЕС начал замечать, что РИА Новости, 12.03.2026
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому

Мендель: Европа решила показать кем на самом деле является Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европ, видимо, стала понимать, кем на самом деле является Владимир Зеленский, пишет бывший его пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"ЕС начал замечать, что с господином Зеленским что-то не так. Я не думала, что это произойдет. В течение многих лет они терпели его возмутительное поведение, которое привело к серьезному ущербу для демократии, почти уничтожило экономику Украины, привело к огромной коррупции и нарушениям прав человека", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом
На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине
Вчера, 11:58
Вчера, 11:58
Мендель напомнила, что глава киевского режима обвинял всех вокруг в проблемах — от Запада до украинских беженцев и журналистов, которые освещали коррупцию в его ближайшем окружении.

"В конце концов, как и было предсказуемо, ситуация вышла из-под контроля. Или, может быть... просто может быть... ЕС не может найти деньги, чтобы гарантировать продолжение войны, и решил начать раскрывать, кто такой Зеленский", — добавила она.

Так Мендель отреагировала на статью о том, что в последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленной помощи и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Помимо этого Politico указывает на перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского
Вчера, 10:19
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
 
 
