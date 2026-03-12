МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европ, видимо, стала понимать, кем на самом деле является Владимир Зеленский, пишет бывший его пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
"ЕС начал замечать, что с господином Зеленским что-то не так. Я не думала, что это произойдет. В течение многих лет они терпели его возмутительное поведение, которое привело к серьезному ущербу для демократии, почти уничтожило экономику Украины, привело к огромной коррупции и нарушениям прав человека", — говорится в публикации.
"ЕС начал замечать, что с господином Зеленским что-то не так. Я не думала, что это произойдет. В течение многих лет они терпели его возмутительное поведение, которое привело к серьезному ущербу для демократии, почти уничтожило экономику Украины, привело к огромной коррупции и нарушениям прав человека", — говорится в публикации.
Мендель напомнила, что глава киевского режима обвинял всех вокруг в проблемах — от Запада до украинских беженцев и журналистов, которые освещали коррупцию в его ближайшем окружении.
"В конце концов, как и было предсказуемо, ситуация вышла из-под контроля. Или, может быть... просто может быть... ЕС не может найти деньги, чтобы гарантировать продолжение войны, и решил начать раскрывать, кто такой Зеленский", — добавила она.
Так Мендель отреагировала на статью о том, что в последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленной помощи и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Помимо этого Politico указывает на перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном.
"В конце концов, как и было предсказуемо, ситуация вышла из-под контроля. Или, может быть... просто может быть... ЕС не может найти деньги, чтобы гарантировать продолжение войны, и решил начать раскрывать, кто такой Зеленский", — добавила она.
Так Мендель отреагировала на статью о том, что в последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленной помощи и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Помимо этого Politico указывает на перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном.