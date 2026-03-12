Рейтинг@Mail.ru
"Новый фронт". В Финляндии сделали резкое заявление о войне с Россией
16:27 12.03.2026
"Новый фронт". В Финляндии сделали резкое заявление о войне с Россией
"Новый фронт". В Финляндии сделали резкое заявление о войне с Россией
"Новый фронт". В Финляндии сделали резкое заявление о войне с Россией

Мема: Финляндия отвергает дипломатию в отношениях с Россией

© REUTERS / TT News Agency/Adam IhseФинский военный
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал заявление бывшего генерала-майора Вооруженных сил Финляндии и члена парламента от правоцентристской партии "Национальная коалиция" Пекки Товери об учениях НАТО.
"Член Европарламента от нынешнего правительства Финляндии беззастенчиво признает, что страна готовится к войне против России", — отметил он.
По мнению политика, финское правительство отвергло работу на благо дипломатии и мира и выбрало путь эскалации в отношениях с Москвой.
"Если они продолжат двигаться в этом направлении, Финляндия, скорее всего, станет новым фронтом", — заключил он.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
