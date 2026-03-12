Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за новых шагов ЕС против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 12.03.2026 (обновлено: 10:25 12.03.2026)
На Западе забили тревогу из-за новых шагов ЕС против России
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
евросоюз
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европа делает все возможное для продолжения войны с Россией на Украине, написал член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Мы не знаем, как долго люди будут это терпеть. Что мы знаем, так это то, что ЕС делает все, что в его силах, чтобы продолжать войну на Украине и вести войну против России. Милитаризация Европы продолжается, миллиарды тратятся на перевооружение", — говорится в публикации.
Политик добавил, что Европейская комиссия хочет обойти решение о приостановлении предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его мнению, это очень хорошо говорит о том, что Европейский союз не уважает ни свои собственные законы, ни волю государств-членов, ни даже волю людей.

Это недемократический институт, который сейчас превратился в военную машину, готовящую Европе катастрофическое будущее, отметил Мема.
Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
