https://ria.ru/20260312/megafon-2080257431.html
"МегаФон": мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля
"МегаФон": мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля - РИА Новости, 12.03.2026
"МегаФон": мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля
Мужчины искали подарки в онлайн-магазине "МегаФона" к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 Февраля, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:02:00+03:00
2026-03-12T16:02:00+03:00
2026-03-12T16:02:00+03:00
мегафон
день защитника отечества
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763396456_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_b363d6db3186b447d96c73e8e8b9e1dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763396456_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_255b0541304025453fb884798f1ababe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, день защитника отечества, международный женский день
Мегафон, День защитника Отечества, Международный женский день
"МегаФон": мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля
В "МегаФоне" рассказали об активности покупателей 23 Февраля и 8 Марта
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины искали подарки в онлайн-магазине "МегаФона" к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 Февраля, сообщает пресс-служба оператора.
По статистике его посещения, к Международному женскому дню мужчины приобретали подарки на 12% чаще, чем к 23 Февраля. При этом женщины к 23 Февраля были на 4% менее активны относительно кануна 8 Марта. Наибольший интерес к выбору презентов проявляли клиенты в возрасте 35-44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.
Согласно данным интернет-магазина и объединенной розничной сети "МегаФон" и Yota, самыми популярными гаджетами в подарок стали смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в штуках и 80% в денежном выражении. На втором месте с долей 12% находятся беспроводные наушники, а замыкают топ-3 внешние аккумуляторы (4%).
Помимо смартфонов в этом году в подарок мужчинам чаще брали ноутбуки — их продажи в феврале выросли в два раза в сравнении с январем. А женщинам на неделе перед 8 Марта активнее, чем на предыдущей, покупали умные часы (+70%). Кроме того, популярностью пользовались беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).
Востребованными также оказались планшеты и внешние аккумуляторы: перед 23 Февраля их продажи выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 Марта – на 27% и 28%.
Посетители интернет-магазина не всегда готовились к праздникам заранее: больше всего заказов в феврале пришлось на 18 и 22 февраля, а в марте – на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки искали в разгар рабочего дня: больше всего заказов в предпраздничные недели было оформлено с 12 до 15 часов дня.