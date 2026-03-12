"МегаФон": мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины искали подарки в онлайн-магазине "МегаФона" к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 Февраля, сообщает пресс-служба оператора.

По статистике его посещения, к Международному женскому дню мужчины приобретали подарки на 12% чаще, чем к 23 Февраля. При этом женщины к 23 Февраля были на 4% менее активны относительно кануна 8 Марта. Наибольший интерес к выбору презентов проявляли клиенты в возрасте 35-44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

Согласно данным интернет-магазина и объединенной розничной сети "МегаФон" и Yota, самыми популярными гаджетами в подарок стали смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в штуках и 80% в денежном выражении. На втором месте с долей 12% находятся беспроводные наушники, а замыкают топ-3 внешние аккумуляторы (4%).

Помимо смартфонов в этом году в подарок мужчинам чаще брали ноутбуки — их продажи в феврале выросли в два раза в сравнении с январем. А женщинам на неделе перед 8 Марта активнее, чем на предыдущей, покупали умные часы (+70%). Кроме того, популярностью пользовались беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).

Востребованными также оказались планшеты и внешние аккумуляторы: перед 23 Февраля их продажи выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 Марта – на 27% и 28%.