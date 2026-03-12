Беспилотники становятся идеальным оружием для террористов, заявил Медведев

"Целенаправленное воздействие на систему управления воздушным движением вне зависимости от причин, которыми оно вызвано, может привести к массовым столкновениям БПЛА, их падению на людные места, использованию их в качестве таранов. Это создаст вид принципиально новых катастроф, где причиной будут не ошибки управления или погодные явления, а цифровая уязвимость, причем рукотворная", - подчеркнул Медведев.