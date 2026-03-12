https://ria.ru/20260312/medvedev-2080124522.html
Медведев предупредил о рисках использования ИИ
Медведев предупредил о рисках использования ИИ - РИА Новости, 12.03.2026
Медведев предупредил о рисках использования ИИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о рисках того, что искусственный интеллект по мере самообучения может проигнорировать правило "не навредить... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:26:00+03:00
2026-03-12T08:26:00+03:00
2026-03-12T08:28:00+03:00
технологии
россия
дмитрий медведев
общество
россия
Медведев предупредил о рисках использования ИИ
Медведев: ИИ может проигнорировать правило «не навредить человеку»
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о рисках того, что искусственный интеллект по мере самообучения может проигнорировать правило "не навредить человеку".
В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" Медведев
обратил внимание на непредсказуемость и неконтролируемость искусственного интеллекта. В этом контексте он допустил, что ИИ может по прямому умыслу допускать сбои в работе критической инфраструктуры.
"ИИ, достигший уровня суперинтеллекта, вовсе не обязан руководствоваться тремя пресловутыми правилами робототехники Айзека Азимова
, поскольку своим происхождением будет обязан не человеку, а самому себе", - отметил Медведев.
Он добавил, что подобный сценарий "злого ИИ" существует "не только в киберпанковой вселенной профессиональных футуристов", его сегодня допускают вполне реальные политики и представители крупного бизнеса.
При этом, по мнению Медведева, речь не только о рисках для опасных производств, которые могут причинить необратимый вред человечеству и планете.
"В разряд высокорисковых могут попасть и, казалось бы, совсем безобидные виды экономической деятельности вроде аграрных технологий и производства продуктов питания", - считает зампред Совбеза РФ
.
Согласно трем правилам Азимова робот не может навредить человеку, должен подчиняться приказам человека и заботиться о себе, если это не противоречит первому правилу.