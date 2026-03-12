Медведев предупредил о рисках использования ИИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о рисках того, что искусственный интеллект по мере самообучения может проигнорировать правило "не навредить человеку".

В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" Медведев обратил внимание на непредсказуемость и неконтролируемость искусственного интеллекта. В этом контексте он допустил, что ИИ может по прямому умыслу допускать сбои в работе критической инфраструктуры.

"ИИ, достигший уровня суперинтеллекта, вовсе не обязан руководствоваться тремя пресловутыми правилами робототехники Айзека Азимова , поскольку своим происхождением будет обязан не человеку, а самому себе", - отметил Медведев.

Он добавил, что подобный сценарий "злого ИИ" существует "не только в киберпанковой вселенной профессиональных футуристов", его сегодня допускают вполне реальные политики и представители крупного бизнеса.

При этом, по мнению Медведева, речь не только о рисках для опасных производств, которые могут причинить необратимый вред человечеству и планете.

"В разряд высокорисковых могут попасть и, казалось бы, совсем безобидные виды экономической деятельности вроде аграрных технологий и производства продуктов питания", - считает зампред Совбеза РФ