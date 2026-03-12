Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой, заявил Медведев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зомби-апокалипсис через некоторое время может перестать быть фантастикой из-за исследований США, позволяющих управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us", может стать не такой уж фантастикой", - написал Медведев.

Он отметил, что применение новых патогенов позволит США формировать вблизи российских или каких-либо еще границ замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут приобретать общенациональные и мировые масштабы.

"Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества. Следует понять, что в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок", - отметил Медведев.