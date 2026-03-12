https://ria.ru/20260312/medvedev-2080124345.html
Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой, заявил Медведев
12.03.2026
Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой, заявил Медведев
Зомби-апокалипсис через некоторое время может перестать быть фантастикой из-за исследований США, позволяющих управлять распространением эпидемий и изучать... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:26:00+03:00
2026-03-12T08:26:00+03:00
2026-03-12T08:26:00+03:00
Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой, заявил Медведев
Медведев: зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зомби-апокалипсис через некоторое время может перестать быть фантастикой из-за исследований США, позволяющих управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт
" Медведев
написал, что США
сформировали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие страны, как полигоны для своих испытаний. Она насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке
, в Юго-Восточной Азии
, Африке
, а также на пространстве СНГ
.
"Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us", может стать не такой уж фантастикой", - написал Медведев.
Он отметил, что применение новых патогенов позволит США формировать вблизи российских или каких-либо еще границ замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут приобретать общенациональные и мировые масштабы.
"Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества. Следует понять, что в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок", - отметил Медведев.
The Last of Us - серия компьютерных игр, ее действие происходит в постапокалиптическом будущем после глобальной эпидемии.