Рейтинг@Mail.ru
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/medvedev-2080124089.html
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг - РИА Новости, 12.03.2026
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг
Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:23:00+03:00
2026-03-12T08:23:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260312/medvedev-2080123291.html
https://ria.ru/20260312/tekhnologii-2080122727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг

Медведев: расширение рынка космических услуг приведет к росту угроз странам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" в журнале "Эксперт".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эпидемии могут стать продуктом человеческого интеллекта, считает Медведев
08:17
"Чем активнее будет развиваться сфера космических услуг, тем больше игроков окажутся вовлеченными в нее. И каждый из них потенциально способен причинить вред другим участникам космического соревнования и целым государствам", - написал Медведев.
Он добавил, что мотивы для нанесения такого вреда могут быть разнообразными: от хулиганства до террористической деятельности. Вместе с переносом информационной инфраструктуры двойного назначения в космос число угроз также возрастет, считает Медведев.
"Риск для критически важных для космической области объектов инфраструктуры может возникнуть во всех элементах производственно-эксплуатационной цепочки в этой сфере: производстве спутников, индустрии запуска, оказании спутниковых услуг и наземного обслуживания", - пояснил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что физическая или киберугроза в любой из этих четырех областей может ограничить доступ к космическому пространству.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Медведев назвал ключевые технологические вызовы для человечества
08:15
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала