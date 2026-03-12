Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" в журнале "Эксперт"

"Чем активнее будет развиваться сфера космических услуг, тем больше игроков окажутся вовлеченными в нее. И каждый из них потенциально способен причинить вред другим участникам космического соревнования и целым государствам", - написал Медведев.

Он добавил, что мотивы для нанесения такого вреда могут быть разнообразными: от хулиганства до террористической деятельности. Вместе с переносом информационной инфраструктуры двойного назначения в космос число угроз также возрастет, считает Медведев.

"Риск для критически важных для космической области объектов инфраструктуры может возникнуть во всех элементах производственно-эксплуатационной цепочки в этой сфере: производстве спутников, индустрии запуска, оказании спутниковых услуг и наземного обслуживания", - пояснил Медведев.