https://ria.ru/20260312/medvedev-2080124089.html
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг - РИА Новости, 12.03.2026
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг
Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:23:00+03:00
2026-03-12T08:23:00+03:00
2026-03-12T08:23:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260312/medvedev-2080123291.html
https://ria.ru/20260312/tekhnologii-2080122727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг
Медведев: расширение рынка космических услуг приведет к росту угроз странам
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев
опубликовал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" в журнале "Эксперт"
.
"Чем активнее будет развиваться сфера космических услуг, тем больше игроков окажутся вовлеченными в нее. И каждый из них потенциально способен причинить вред другим участникам космического соревнования и целым государствам", - написал Медведев.
Он добавил, что мотивы для нанесения такого вреда могут быть разнообразными: от хулиганства до террористической деятельности. Вместе с переносом информационной инфраструктуры двойного назначения в космос число угроз также возрастет, считает Медведев.
"Риск для критически важных для космической области объектов инфраструктуры может возникнуть во всех элементах производственно-эксплуатационной цепочки в этой сфере: производстве спутников, индустрии запуска, оказании спутниковых услуг и наземного обслуживания", - пояснил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что физическая или киберугроза в любой из этих четырех областей может ограничить доступ к космическому пространству.